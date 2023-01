Donna accoltellata in casa dall' uomo che la ospitava

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Tentato omicidio oggi a Milano. Unadi 54 anni è stataed è in fin di vita. L'aggressione è avvenuta ine a colpirla è stato l', un 81enne, che la. Pare che lafosse...

AGI - Agenzia Italia

In manette un anziano di 81 anni. Lui stesso ha chiamato i carabinieri e si è ...Unadi 54 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere statada un anziano di 81 anni. Il fatto si è consumato nell'appartamento dell'uomo, in via Cogne a Milano (zona Quarto Oggiaro) ... L'aggressore della donna accoltellata a Termini è un clochard polacco (ANSA) - MILANO, 04 GEN - E' "socialmente pericoloso" e potrebbe colpire ancora Aleksander Mateusz Chomiak, il 24 enne senza tetto di origini polacche fermato ieri, a Milano, con l'accusa di tentato ...Un gesto di un folle, di uno dei tanti sbandati che gravitano intorno alla stazione Termini di Roma. Sembra questo il "movente" dietro l'accoltellamento di una ragazza di 24 anni, cittadina israeliana ...