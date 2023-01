Donatella scrive a Maria de Filippi e poi si suicida in carcere | la sua storia

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) E’ il Corriere della sera a raccontare ladiHodo , pubblicando la lettera che la ragazza, 26 anni, ha scritto poco prima di togliersi la vita ade. Una sorta di richiesta di aiuto, un ultimo grido quello diche alla conduttrice di Canale 5, ha voluto raccontare la sua. Sul Corriere della sera, la lettera che inizia così: “Montorio, Verona. Ciao, ti scrivo questa lettera per raccontarti la miae per chiederti aiuto. Mi chiamoHodo, ho appena compiuto 26 anni, sono di origini albanesi ma sono cresciuta in Italia. Ora purtroppo mi trovo neldi Montorio, sono finita qui perché ho avuto un’infanzia e un’adolescenza difficili con tanti problemi, ...

Dopo la denuncia, è iniziato il procedimento ...Sono trascorsi 5 mesi dal suicidio della ragazza, avvenuto nella sua cella nella notte tra l'1 e il 2 agosto inalando gas dal fornelletto in dotazione, ed il padre di, dopo aver ritrovato ...