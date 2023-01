Domatore ferito da tigre | sequestrato il circo ' Amedeo Orfei' | senza autorizzazione

La Repubblica

La polizia locale ha apposto i sigilli, procedendo ad un sequestro provvisorio, al circo " Amedeo Orfei " che staziona dal 24 dicembre scorso a Surbo, in provincia di Lecce . Alla base del ...Proprio quando il, Ivan Orfei, 31 anni, figlio del titolare del circo, era pronto a riprendere la sua attività lavorativa, dopo essere stato per alcuni giorni ricoverato nell'ospedale ... Lecce, sigilli al circo Amedeo Orfei: non era autorizzato. Una tigre aveva aggredito il domatore durante lo s… La polizia locale ha apposto i sigilli, procedendo ad un sequestro provvisorio, al circo « Amedeo Orfei » che staziona dal 24 dicembre scorso a Surbo, in ...E' davvero un brutto periodo per il circo Amedeo Orfei nel Salento. La settimana scorsa a Surbo (Lecce) un domatore è stato azzannato ad una gamba e al collo da una tigre durante uno spettacolo. Propr ...