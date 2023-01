(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Novakè tornato in Australia un anno dopo la revoca del visto e l'espulsione, ma negli Stati Uniti ancora non può entrare. La Transportation Security Administration, l'agenzia governativa che ...

Tiscali

Per ora, che ha sempre testardamente difeso la sua scelta di non vaccinarsi, è concentrato sul torneo di Adelaide e sull'obiettivo di vincere per la decima volta l'Australian Open che gli ...E' passato solo un anno dall'espulsione a reti unificate di Novakdall'Australia, e ci: il tennista serbo, fresco vincitore delle Atp Finals e mai vaccinato contro il Covid, è già in ... Djokovic, ci risiamo: senza vaccino, salta Indian Wells e Miami Novak Djokovic è tornato in Australia un anno dopo la revoca del visto e l'espulsione, ma negli Stati Uniti ancora non può entrare. La ...