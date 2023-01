Diventare migliori? Si può | ora

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) La chiamano scienza dei nuovi inizi e ha ispirato un filone di studi. A quanto pare siamo fatti così: consideriamo i punti di riferimento temporali come boe per modificare le nostre rotte. Capodanno è la ricorrenza più ovvia, ma i compleanni, l’incipit della primavera o il rientro in ufficio dopo una vacanza sono tutti momenti simbolici che invogliano a prendere decisioni. Leggi anche › Voglia di cambiamento. «Non lavoro e mi sento una mantenuta» › Lavoro, 9 consigli per cavalcare i cambiamenti Buoni propositi: i suggerimenti per imparare a identificare e raggiungere i propri obiettivi ...