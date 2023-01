Disturbi alimentari | il ruolo dei social | “Il confronto con i modelli ideali aumenta il rischio di malattia Le ragazze paragonano peso e taglia a quelli delle influencer”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ve ne siete accorti anche voi e in tantissimi ci avete raccontato le vostre esperienze: i vestiti sono sempre più strimiziti. Nelle scorse settimane, noi di FqMagazine abbiamo analizzato il fenomeno, provando a spiegare perché questo accade e come sia possibile che le taglie riportate sui cartellini degli abiti si riferiscano a misure ormai sempre più arbitrarie. I brand, infatti, stabiliscono quanti centimetri assegnare ad ogni capo in base a precise strategie di marketing, un gioco pericoloso che ha pesanti effetti sulla psiche, in particolare degli adolescenti, nei quali può anche indurre patologie comealimentali, autolesionismo e depressione. Uncruciale, in questo sistema, è giocato dainetwork, Instagram e TikTok in primis, dove i giovani non solo assorbonoe canoni estetici, ma ...