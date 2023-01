(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Sono degli ex militari che distribuiscono cibo e acqua ai camionisti bloccati nelle frequentiche si creano per inbarcarsi sui traghetti e andare in ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Sono degli ex militari che distribuiscono cibo e acqua ai camionisti bloccati nelle frequenti code che si creano per inbarcarsi sui traghetti e andare in ...... della crisi energetica e dell'aumento dei prezzi, deve fare i conti con i danni provocati dallae del recenteprovocato dall'annuncio del piano di enormi tagli fiscali (poi ritirati) ... Disastro Brexit, il governo assume una Ong per gestire le code verso i porti Sono degli ex militari che distribuiscono cibo e acqua ai camionisti bloccati nelle frequenti code che si creano per inbarcarsi sui traghetti e andare in Francia ...Il ministero dei Trasporti ha chiesto aiuto a una associazione di veterani che operano in zone di guerra e di catastrofi naturali per occuparsi ...