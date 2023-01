(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Roma, 4 gen – Una nuova, tristissima, definizione:. Inquadra un dramma sociale figlio di tempi inimmaginabili fino a pochi anni fa. Sì perché il caro bollette – stando ai dati dell’Osservatoriono sulla povertà energetica – mette in ginocchio 2,2dini, pari all’8.5% della popolazione.per lo più persone che vivono sole, in gran parte anziani e di questi in maggioranza donne. Pagano l’assenza di una rete familiare, una scarsa interazione sociale e pure la poca informazione sulle opportunità di ricevere sostegni concreti dallo Stato, come i bonus. “I– dice Serena Rugiero, responsabile dell’Area energia e sviluppo della Fondazione Di Vittorio –coloro che si trovano in ...

Il Primato Nazionale

Per ilbisognerà aspettare dicembre, con neve (forse) per natale. La sostenibilità ... Di tutto questo già ci siamo magari tutti noi... Allora evviva il popolo CAPRONE.... dopo aver viaggiato sulla linea 90 - 91: ci sono stranieri e italiani,da tutti. Ecco ... Così abbiamo fatto anche noi, quando da novembre è arrivato il. Una decina di giorni fa ... Dimenticati e al freddo: in Italia ci sono 2 milioni di poveri energetici Le basse temperature dell'inverno possono essere particolarmente dannose per la nostra auto, ecco perché bisogna usare l'antigelo: e se lo dimentichiamoCanada e USA sono avvolti nella morsa del freddo che sta causando danni e vittime ma anche disagi come quelli denunciati dai proprietari di Tesla che non riescono ad aprire o ricaricare le loro auto ...