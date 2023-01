Dimentica la moglie in strada | ma se ne accorge dopo aver percorso 160 km | ‘Ci eravamo fermati per una breve sosta’

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Una coppia era partita per raggiungere il paese di origine del marito. Dovevano trascorrere lì il Capodanno, ma durante il viaggio, a causa di una fermata necessaria per motivi fisiologici, l’uomo è risalito in macchina ed è partitondosi dellache è rimasta sola insenza cellulare o soldi. Sembra una storia frutto di fantasia, ma non è finzione, è accaduto realmente in Thailandia. La fermata durante il viaggio Boonton Chensu, un uomo di 55 anni, era partito insieme alla. Avevano deciso di trascorrere l’ultimo dell’anno nella cittadina di origine dell’uomo. Un viaggio lungo che ha necessitato di una fermata. Una sosta avvenuta di notte a bordo. Entrambi si erano un po’ allontanati dall’auto per essere lontani da occhi indiscreti. Una volta fatto il 55enne è risalito ...

Intanto il marito, risalito in auto senza accorgersi dell'assenza della moglie, ha messo in moto ed è ripartito lasciando di fatto la donna in strada nella notte, nascosta dietro un cespuglio. Quando si è accorto dell'assenza della moglie, aveva già percorso 160 km. In assenza di servizi pubblici, anche la moglie è scesa ma si è diretta poco distante dal luogo dove era parcheggiata la vettura in cerca di un cespuglio riparato. Evidentemente il marito non si è accorto della sua assenza. Un curioso episodio è accaduto in Thailandia ad una coppia durante un viaggio in auto per le festività natalizie. Un uomo ha dimenticato la moglie in strada dopo una breve pausa durante un viaggio.