Dieta disintossicante | cos’è e quando farla

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Laè un tipo diche promette di pulire il corpo dalle tossine e aiutare a perdere peso. Spesso viene seguita per un periodo di tempo limitato, come una settimana o un mese, e può includere l’eliminazione di cibi e bevande considerati dannosi per il corpo, come alcol, zucchero e cibo processato, e l’aggiunta di cibi che si crede aiutino a disintossicare il corpo, come frutta e verdura fresche, succhi di frutta e tisane. Durante le feste natalizie è dura rinunciare alle prelibatezze e ai dolci presenti sulle tavole e, inevitabilmente, molti avranno iniziato il nuovo anno con qualche chilo in più. Ma, con i buoni propositi dell’anno nuovo, dovete puntare al benessere fisico seguendo unapost natalizia, che punta innanzitutto a depurarsi dopo le feste e ritornare in ...

detox dopo Natale: consigli Bisogna optare per un programma alimentare, quindi, unadetox che sia oculata, mirata e specifica. Un regime detossinante eche permetta di ...Ladetox non è solo un regime dimagrante, quindi utile a smaltire i chili in più che si sono accumulati dalle feste, ma è anche uno schemae depurativa. Indicata per tutti ... Dieta detox dopo Natale: consigli e cosa evitare La dieta detox dopo Natale è il giusto regime da seguire per le proprietà con cui si basa. Scopriamo come seguirla e gli alimenti da evitare.La dieta detox del mese di gennaio permette di depurarsi grazie ad alcuni alimenti e consigli specifici per l'occasione. Vediamo in che modo funziona.