Dieta disintossicante | cos’è e quando farla

Leggi su distrettodelbenessere

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Laè un tipo diche promette di pulire il corpo dalle tossine e aiutare a perdere peso. Spesso viene seguita per un periodo di tempo limitato, come una settimana o un mese, e può includere l’eliminazione di cibi e bevande considerati dannosi per il corpo, come alcol, zucchero e cibo processato, e l’aggiunta di cibi che si crede aiutino a disintossicare il corpo, come frutta e verdura fresche, succhi di frutta e tisane. Durante le feste natalizie è dura rinunciare alle prelibatezze e ai dolci presenti sulle tavole e, inevitabilmente, molti avranno iniziato il nuovo anno con qualche chilo in più. Ma, con i buoni propositi dell’anno nuovo, dovete puntare al benessere fisico seguendo unapost natalizia, che punta innanzitutto a depurarsi dopo le feste e ritornare in ...