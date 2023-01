Di Matteo | UFFICIALE l’allenatore riparte dal campionato coreano

Sportitalia

Commenta per primo Adesso è. Roberto Diriparte dalla Corea del Sud. L'ex centrocampista della Lazio , campione d'Europa sulla panchina del Chelsea , è stato nominato consulente tecnico dello Jeonbuk.Il Taranto Football Club 1927 comunica in viache il calciatorePanattoni ha fatto rientro dal Pisa, società dalla quale era giunto in prestito. Il club rossoblu ringraziaper l'impegno profuso in questi mesi di permanenza ... UFFICIALE Roberto Di Matteo sarà il consulente tecnico dello ... Manca pochissimo alla ripresa ufficiale della stagione nerazzurra. L'Inter di Simone Inzaghi si prepara ad ospitare a San Siro il Napoli di Luciano Spalletti in un match che si preannuncia cruciale pe ...Il Taranto Football Club 1927 ha comunicato attraverso una nota ufficiale la fine del prestito del giocatore Matteo Panattoni, che rientra, pertanto, dopo 6 mesi tra le fila del Pisa. Il club rossoblù ...