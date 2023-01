Di Maria torna alla Juventus e si fa subito male | la disperazione dei tifosi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Angel Disi è fermato, di nuovo. L’esterno argentino bianconero ha rimediato una contusionecaviglia destra e non potrà essere a disposizione per la prima gara del 2023 dellacontro la Cremonese. Probabilmente Disalterà anche l’Udinese e l’obiettivo resta il suo recupero per la gara contro il Napoli del 13 gennaio, ma ad oggi il tecnico Allegri rischia di non averlo a disposizione anche per quella data. Le condizioni dell’argentino saranno valutate nuovamente nei prossimi giorni Die Leandro Paredes erano rientrati a Torino appena due giorni fa, il 2 gennaio, dopo i festeggiamenti per la vittoria del Mondiale con l’Argentina. Il nuovo infortunio dell’esterno argentino, che finora ha dato pochissimocausa bianconera, ha portato...