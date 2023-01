Corriere dello Sport

Alla vigilia della trasferta di Cremona , prima gara del 2023, Diha dato forfait a causa di un colpo subito in ...Le altre partite: apre il Milan a Salerno, la Juve senza Diospite della Cremonese ... l'attacco sarà affidato ancora a Giroud rientrato appena il 30 dicembre dalle vacanzeMondiale, come ... Di Maria, il post social fa infuriare i tifosi della Juve: "Ora basta!" Angel Di Maria continua ad essere al centro delle polemiche. L'argentino è costantemente criticato dai tifosi bianconeri, a causa dei continui stop che lo hanno costretto a saltare diverse partite. Al ...Nel post puntata di lunedì Alberto De Pisis conferma la sua attrazione per Edoardo Donnamaria: "Quando sorride mi sciolgo" ...