Di Maria è alla porta | il suo addio porta un campione alla Juventus

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Angel Diormai non può più essere il giocatore adatto per grandi obbiettivi a Torino e il suoa gennaio pare scontato e logico. Purtroppo è stato davvero disastroso il rendimento di Angel Dinella sua esperienza, con il rientro dal Mondiale che lo ha visto ancora una volta fermarsi per un infortunio, per questo motivo i tifosi bianconeri non vedono l’ora di disfarsi delle sue prestazioni. LaPresseAvrebbe sicuramente potuto essere un grandissimo colpo, soprattutto perché il sudamericano è arrivato a parametro zero e con ancora una grandissima voglia di potere dimostrare il proprio talento in un grande campionato come quello italiano, ma ora che ha vinto il Mondiale sembra ormai essere scarico. La speranza dunque dellaè quella di ...