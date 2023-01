Decreto | le Ong frignano | don Zanotelli digiuna E il governo spiega | frenare gli scafisti per evitare morti  

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) La Geo Barents, l’imbarcazione di Medici senza frontiere, ha lasciato il porto di Taranto e sulla sua scia, ci sono le direttive e le sanzioni delOng. La nave è diretta nel Mediterraneo centrale per una nuova missione. Nella cittadina pugliese stamani sono sbarcati gli 85 migranti: 41, tra cui due donne, tratti in salvo nel corso di una operazione di salvataggio. E 44 trasbordati da un mercantile. A quanto si apprende, l’imbarcazione si sarebbe attenuta alle norme di condotta sui soccorsi delle navi Ong contenute nelimmigrazione. Da un primo esame, la nave avrebbe operato in coordinamento con le autorità e non si configurerebbero quindi violazioni né sanzioni. Sono comunque in corso accertamenti da parte degli investigatori di Taranto. Eventuali sanzioni saranno decise dal prefetto come previsto dal ...

Agenzia ANSA

