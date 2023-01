Deadpool 3 | Hugh Jackman svela il titolo ufficiale | ma Ryan Reynolds lo smentisce?

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Nell'ennesimo siparietto, stavolta a distanza, i due attori hanno fantasticato suldel loro prossimo film insieme. In un video in cui faceva riferimento in modo critico all'inclusione in shortlist da parte dell'Academy della canzone Good Afternoon, tratta dal film Spirited,si è riferito a3 con ildi "Wolverine and". Immediata, però, la reazione sorpresa di. Nella sua riposta,ha detto la sua sull'inclusione di Good Afternoon, affermando: "Non sono d'accordo. Penso che i deepfake che hanno cantato e ballato per Will e me vorrebbero esibirsi agli Oscar"; dopodiché ha espresso un commento schifato per il ...

Da quando è stato annunciato che in Deadpool 3 rivedremo Hugh Jackman nei panni di Wolverine, l'attenzione attorno al film è andata alle stelle. La coppia di attori protagonisti ha già rivelato che non verrà intaccato nulla del film. Jackman ha recentemente parlato del suo piano per mettersi in ottima forma per Deadpool 3 e cosa lo motiva esattamente a farlo. Alla domanda se il suo addestramento come Wolverine sia diventato... The upcoming Deadpool movie will feature Hugh Jackman as Wolverine. The threequel featuring Jackman and Ryan Reynolds will release in 2024.