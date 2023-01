De Zerbi esalta il baby Ferguson | l'ultima scommessa per il Brighton VIDEO

Sportitalia

Commenta per primo Ieri sera l'allenatore del Brighton Roberto Deha rilasciato una lunga intervista a Sportitalia . Al suo interno l'ex allenatore del Sassuolo ha avuto modo di parlare con affetto del centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan , ritenuto ...Senza dimenticare i due fantasisti: Sabiri e quel urii su cui Desi espresse dicendo che 'Chi ama il calcio non può non amare urii'. Di conseguenza la rosa della Samp aveva, al momento dell'... De Zerbi esalta Mudryk: "Potrà vincere il Pallone d'Oro” Arteta e i suoi hanno la meglio sul Brighton, vincendo 4-2 in trasferta nonostante un finale in apnea, e allungano sui rivali: a Guardiola non basta Haaland, ...Il padre di Alexis Mac Allister, obiettivo di calciomercato della Juventus, ha esaltato la grandezza e il prestigio dei bianconeri ...