De Girolamo-Meloni | caffè “corretto” con le Europee

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutocon il premier per Nunzia De. L’ex ministro per le Politiche Agricole si è incontrata questa mattina a Roma con Giorgia. A darne notizia, come ormai consuetudine, un selfie su Facebook con l’immancabile storia. Massimo riserbo sui contenuti della chiacchierata, avvenuta questa volta in zona Euro e non a palazzo Chigi come successe pochi giorni dopo il trionfo elettorale della leader di Fratelli d’Italia. Ma certo ilsi rivelerà utile ad alimentare il gossip politico che vuole la Depronta a smettere le vesti da conduttrice televisiva per re-indossare quelle da politica. Magari alle prossime, magari proprio da candidata per Fdi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.