Daouda Diane | l’operaio ivoriano sparito nel nulla ad Acate | arrivano i primi indagati

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Sono arrivate le prime iscrizioni nel registro degliper la presunta scomparsa di, l’37enne operaio e mediatore culturale,nelil 2 luglio scorso ad– in provincia di Ragusa – dopo aver denunciato in un video l’assenza di sicurezza nel cantiere in cui lavorava. Le ipotesi di reato su cui stanno indagando i pm, coordinati dal procuratore Fabio D’Anna, sono omicidio e occultamento di cadavere. Prima di sparire, l’aveva pubblicato un video in cui denunciava la situazione di caporalato e di mancanza di sicurezza nell’azienda dove lavorare, la Sgv Calcestruzzi, noto cementificio di. Nell’ultimo video, inviato a suo fratello, si sente dire dallo stesso ...

Open

Sono arrivate le prime iscrizioni nel registro degli indagati per la presunta scomparsa di, l'ivoriano 37enne operaio e mediatore culturale, sparito nel nulla il 2 luglio scorso ad Acate - in provincia di Ragusa - dopo aver denunciato in un video l'assenza di sicurezza nel ..."Non possiamo scioglierenell'acido dell'oblio e dell'indifferenza". C'è una passaggio nella lettera del magistrato Bruno Giordano, fino a pochi giorni fa direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, al presidente ... Daouda Diane, l'operaio ivoriano sparito nel nulla ad Acate ... La Procura di Ragusa ha i primi iscritti nel registro degli indagati in relazione all’inchiesta sulla scomparsa di Daouda Diane, l’ivoriano 37 enne operaio e mediatore culturale, sparito nel nulla il ...Proseguono le indagini della Procura di Ragusa sulla scomparsa di Daouda Diane, l'ivoriano 37 enne operaio e mediatore culturale, sparito nel nulla il 2 luglio scorso da Acate ...