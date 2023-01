Dana Saber nell’occhio del ciclone | la frase che ha indignato il web

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Dopo l’affermazione su Putin,ci ricasca: lapronunciata in Casa hagieffini e pubblico: ecco cosa ha affermato la modellanon solo ha litigato con alcune coinquiline nella casa del Grande Fratello Vip e con Edoardo Donnamaria, ma è stata anche protagonista di alcuni scivoloni dentro il loft di Cinecittà. Uno è stato quando parlando con Attilio Romita e Sarah Altobello ha detto di provare simpatia per Putin: “Lui è il mio preferito, Vladimir Putin è il mio ideale di uomo“- l’altro ieri durante la chiacchierata con i gieffini per la realizzazione del calendario.infatti ha detto di voler essere rappresentata in mimetica con il fucile in mano. Tutto è cominciato con l’iniziativa lanciata dal Grande Fratello: “Attenzione! I VIP ...