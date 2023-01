Dana Saber | le considerazioni delle coinquiline sulla nuova arrivata in Casa

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) : ecco le parole di Giaele, Nicole e Milenaè entrata nellapiù spiata d’Italia pochi giorni fa. La modella ha affrontato diversi scontri con alcune gieffine della. Nelle ultime ore in giardino, Giaele, Nicole e Milena si sono confrontate proprio su. Leggi anche –> Sonia Bruganelli pronta a tornare al GFVip, l’opinionista svela come si sta preparando (FOTO) LeVIP Milena dichiara: “è una ragazza molto intelligente, molto sensibile. Lei ha trovato evidentemente, lei ha detto che ha provato ad unirsi anche però non è riuscita e quindi si è indurita in questo senso”, inoltre la Miconi aggiunge: “Diciamo che lei in questo momento trova in voi che siete più o meno le ragazze della sua età con cui lei si ...