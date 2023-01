Dana Saber lascia tutti senza parole | “Vorrei vedermi con un kalashnikov”

fa discutere moltissimo per le sue affermazioni al Grande Fratello Vip . Dopo aver espresso parole di ammirazione per Vladimir Putin nelle scorse settimane, la modella di origine marocchina ...Nuovo scivolone al GF Vip per, che ieri ha imbarazzato mezza casa; anche la sua 'migliore amica' era visibilmente a disagio. Tutto è iniziato quando gli autori hanno assegnato ai gieffini il compito di creare un ...Per il calendario del Grande Fratello VIP 7 Dana fa una richiesta scioccante : vorrebbe avere un'arma per posare ...Torna a far discutere Dana Saber: la concorrente del GF VIP ieri sera ha confessato che desidererebbe posare per il calendario 2023 del GF VIP ...