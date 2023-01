Damar Hamlin | il giocatore di football collassato in campo | «Il suo cuore si è fermato due volte»

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) IldiRomeyelle, svenuto indurante la partita della NationalLeague con i Cincinnati Bengals, è stato «riportato in vita due». Ad affermarlo è lo zio delche milita nei Buffalo Bills, Dorrian Glenn, secondo cuinon sarebbe stato riportato in vita solo sul, ma anche all’arrivo in ospedale. «Il suosi èper ben due. Ma fortunatamente il personale medico è riuscito a farlo ripartire», ha dichiarato Glenn alla Cnn. «Al momento è ancora sedato. Vogliono solo che abbia maggiori chances di riprendersi al meglio. Quindi – spiega – hanno pensato che se fosse stato sedato, il suo ...

Corriere della Sera

C'è un ragazzo di 24 anni che lotta per la sua vita. Si chiamae appena qualche ora prima era considerato un "fortunato", uno dei pochi che, tra migliaia di aspiranti giocatori, ce l'aveva fatta a entrare nel milionario mondo della Nfl. Contratti da ...Come staNella stessa intervista lo zio dell'ex giocatore dei Pittsburgh Panther ha sottolineato comeabbia subito danni ai polmoni. "Ma sono ottimista - dice Glenn - . Sarà in ... Dramma nel football americano: il giocatore Damar Hamlin viene placcato e collassa in campo L'arresto cardiaco di Damar Hamlin - che versa ancora in condizioni critiche in ospedale - mentre giocava da nove minuti il match di Football tra i Cincinnati Bengals ed i Buffalo Bills, sarebbe ...Il giocatore dei Bills lotta per la vita. Anche il New York Times dedica un lungo articolo sulla pericolosità del gioco e su quanto sta accadendo nel ...