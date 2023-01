D’Alessandro | ” l’arbitro Sozza per Inter-Napoli è un messaggio di potere dell’AIA”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)milanesedesignato per, secondo Massimoè un chiarodi. Il giornalista di Radio Marte,, ha espresso il suo sconcerto per la designazione del, originario di Milano, per la partita. Secondo, questa scelta rappresenta undida parte(Associazione Italiana Arbitri) e dimostra che nulla è cambiato dopo lo scandalo D’Onofrio, in cui un procuratoreera stato coinvolto in traffico di droganazionale. ...