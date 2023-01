Dal 9 gennaio in sala “Acqua alle corde” commedia di Paolo Consorti con Enzo Iachetti

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) , Cristiano Caldironi, Elio, Giobbe Covatta, Vito e Natasha Stefanenko. Distribuzione Kimera Film e Opera Totale Dopo l’anteprima al Capri-Hollywood International Film Festival, arriva inil 9”,alternativa diretta da, distribuita da Kimera Film e Opera Totale e prodotta dalla stessa Opera Totale, con Ph Music Works. Il cast, che vede come protagonista l’emergente attore ravennate Cristiano Caldironi, è interpretato danei panni di Papa Sisto V, Elio nei panni di un cantastorie, Giobbe Covatta in quelli di un parroco di paese e Natasha Stefanenko in quelli di una ‘donna della discordia’. Nel filmanche Vito (nome d’arte di Stefano ...

Corriere della Sera

... Wi - Fi 6e, Bluetooth 5.3, lettore di impronte sotto al display, Disponibilità a prezzi OnePlus 11 5G saranno disponibili in Cina a partire2023, mentre saranno lanciati sul mercato ...... probabilmente trattiprimo dei sette libri dedicati al personaggio che sono stati pubblicati nel corso degli anni. LEGGI - Novità Disney Plus: le nuove uscite di2023 tra film e serie tv ... Smart working 2023, le regole in vigore dal 1° gennaio (ma il Covid potrebbe cambiare tutto) 1' di lettura 04/01/2023 - Previsioni meteo e temperature sull'Umbria per la giornata di giovedì 5 gennaio 2023 elaborate dall'Aeronautica Militare. Informazioni elaborate utilizzando, tra l'altro, da ...La Befana vien di notte... c'è grande attesa in Puglia per la festa dell'Epifania. Tanti gli appuntamenti in programma. Ecco dove si potrà incontrare la nonnina ...