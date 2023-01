Dal 10 al 15 gennaio al Teatro Vittoria di Roma Maria Rosaria Omaggio con “Casa pianeta terra”

QuiFinanza

...segna la ripartenza dopo la sosta per i Mondiali in Qatar e in programma oggi (mercoledì 4, ...canto suo la squadra di Simone Inzaghi , reduce da due successi consecutivi prima della pausa, ...Non è chiaro come ciò avvenga al momento né se si tratta solo di un concept o lo vedremo davverovivo presso lo stand al CES, che apre ufficialmente domani 5. LG svela la gamma di TV ... Nuove regole Covid dal 1° gennaio 2023: cosa cambia per positivi e non La decisione presa alla riunione del meccanismo integrato di risposta politica alle crisi (Ipcr) per affrontare l'aumento dei casi Covid-19 in Cina ...Continua la scoppiettante stagione del Teatro Lendi in via Alessandro Volta 144. Luci accese, dall’11 al 13 gennaio (ore 21:00), per le tre repliche di «Bis!», il one man show - ...