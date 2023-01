Dakar 2023 | tappa di oggi Ha’Il-Ha’Il | orari 4 gennaio | programma | tv | streaming | percorso

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Si entra sempre più nel vivo per quanto riguarda l’edizionedella. La corsa più dura e complicata del mondo, che anche quest’anno si staglia nel deserto dell’Arabia Saudita, ha già regalato emozioni e colpi di scena, e non sarà da meno nella giornata odierna. LA DIRETTA LIVE DELLADIDELLA, mercoledì 4, infatti, vivremo il quarto stage della, che prenderà il via daper concludere il proprio itinerario nella stessa sede di partenza. I chilometri di prove speciali saranno ben 425, confermando come ci attende unaassolutamente importante, mentre quelli di trasferimento saranno 148. Qualedovrà ...

Brescia, 3 gennaio" Lasi conferma una delle gare più difficili e incredibili del pianeta. La terza tappa è stata infatti annullata per le piogge torrenziali che hanno interessato l'area ...La terza tappa dellaregala emozioni e sorprese, sia tra le auto sia tra le moto. Sulle 4 ruote si è imposto il francese Guerlain Chicherit (Prodrive), frenato ieri da cinque forature, davanti all'argentino ...Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti alla Diretta ...Sainz e Loeb. Venuti per vincere e già tremendamente ridimensionati. Per poco, per nulla, per tutto quel che grava su una delusione come questa. Uguale per entrambi ...