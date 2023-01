Dakar 2023 | risultati quarta tappa moto | Joan Barreda Bort sale a quota 30 successi! Lucci secondo nella Rally2

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Trovare la via giusta. Sono stanti ben 425 i km di gara di questadella. La Maratona del deserto sta entrando sempre più nel vivo e ha proposto la seconda prova speciale ad anello, con partenza e arrivo ad Ha’il. Una stage complicata perché nei primi 100 km i concorrenti hanno affrontato numerose dune sabbiose da togliere il fiato.seconda parte le doti di navigazione sono state particolarmente sollecitate per far ritorno al bivacco, senza perdere troppo tempo. A 425km loop around Ha’il, through the dunes and rocky mountain tracks. Discover the 4th stage of the #with @aramco. pic.twitter.com/vIsPCxKNGB —RALLY (@) January 4,Il migliore di tutti è stato lo ...