Dakar 2023 | Alexandre Giroud si impone nella quarta tappa tra i quad Trionfo del ceco Macik | bene Guthrie ed Eryk Goczal

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Cala il sipario sulladella(Ha’il-Ha’il), anche oggi in grado di regalare tante emozioni a tutti gli appassionati e agli addetti ai lavori, non solo per auto e moto ma anche per le restanti categorie, dove sono arrivati importanti risultati in queste fasi iniziali della competizione. Partiamo daidove il francese(crono totale 5:52:17) ha meritatamente conquistato il successo, dominando di fatto laodierna mantenendo la leadership quasi per tutta la gara (a eccezione, infatti, dei primi 100 km dove era stato il connazionale Francisco Moreno Flores a fare la voce grossa, ma quest’ultimo deve accontentarsi del quinto posto finale). Completano il podio l’argentino Manuel Andujar (+4’46”) e il lituano ...

Dopo la complicata giornata di ieri, la tappa di oggi della- che non ha spostato il carrozzone da Ha'il, prevedendo un circuito circolare di 425 km (più 148 km di trasferimento) - è scorsa via nei canoni della normalità. A tornare per primo al ...La carovana della, dopo essere arrivata al bivacco di Ha'il, martedì, con una frazione interrotta per avverse condizioni meteo, è ripartita per la prima delle due prove speciali che avranno sede di partenza ... Dakar 2023, tappa 4: Barreda centra la sua prima vittoria, problemi per Klein CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10 Per oggi è tutto; grazie per aver seguito con noi la quarta tappa della Dakar 2023. A domani con il quinto appuntamento, non mancate! 16.05 AUTO – Nella ...Nella classifica generale il qatariota e campione in carica Al-Attiyah consolida il suo vantaggio. Nelle moto, lo spagnolo Barreda ha vinto la sua prima ...