(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - Con 4.927 auto vendute a dicembreconferma i positivi risultati delche si chiude con un aumento del 9,21% sull'anno precedente e 67.383 unità immatricolate. Ma soprattutto - si sottolinea dalla filialena -ha guadagnato il quarto posto nelle vendite ai clienticon 64259rispetto al 2021) in un mercato auto ain calo del 16%. Con queste performancesi afferma come il terzo brand straniero più venduto ain.Sempre nel settoreSandero si conferma la vettura straniera più venduta con 32979, di cui il 65% della versione Stepway. Bene anche ...

Al quarto posto della classifica annua c'è poi Dacia Spring, la city car dal look SUV del marchio ... A seguire Peugeot 208 con 2.122 unità vendute (2.758) e Mini che ha concluso il 2022 in leggera ... Dacia: in 2022 in Italia oltre 67 mila immatricolazioni, +12% a privati In casa dello Spezia la terza maglia portafortuna, ma potrebbe esserci la sorpresa della virata di modulo. Come con Monza e Inter Il 4-2-3-1 della possibile virata di modulo e la certezza della cabala ...Roma, 4 gen. (Adnkronos) – Con 4.927 auto vendute a dicembre Dacia conferma i positivi risultati del 2022 che si chiude con un aumento del 9,21% sull'anno precedente e 67.383 unità immatricolate. Ma s ...