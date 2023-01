Da Lugano per tifare Napoli con l’Inter | “Tre punti importanti | Lobotka decisivo”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Inter-sfida della sedicesima giornata di Serie A, gli azzurri di Luciano Spalletti devono difendere il primo posto in classifica. Inter-, abbiamo ascoltato i tifosi all’esterno dello stadio San Siro di Milano c’è grande entusiasmo tra i tifosi partenopei. Tra gli altri c’è anche Guido diche spera nei treanche se dice: “Siamo un po’ un diesel ed a volte facciamo fatica quando ci sono le ripartenze“. Guido ci spiega anche come mai datifa: “Una passione che mi è stata tramandata da mio padre. Almeno una volta all’anno vengo in città per stare con i parenti e gustarmi l’ottimo cibo“. Mentre sul giocatoredi Inter-, Guido non ha dubbi: “Penso possa esserese sta bene”. Ecco ...