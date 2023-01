Da Calabria a De Ketelaere e Leao | Milan | tre motivi per sorridere

SOS Fanta

Il Milan comincia bene il 2023 vincendo 2 - 1 a Salerno con gol di Rafa Leao e Sandro Tonali. Il punto dallo stadio dal nostro Luca ...... con Pioli che recuperae Saelemaekers, ma perde Kjaer, Ballo - Touré, Krunic, Rebic e ... con Giroud al centro dell'attacco, mentre finisce ancora in panchina De. Dall'altra parte, ... Calabria, Giroud, De Ketelaere, Tatarusanu: le ultime prove di formazione in casa Milan Salernitana-Milan 1-2, inizia con una vittoria esterna il 2023 del Milan. Leao e Tonali firmano il successo dell'Arechi. Le pagelle rossonere. Tatarusanu 5,5: molta sofferenza sul finale, incerto sui ...Il Milan vince e convince, anche se nel finale soffre troppo in una gara che avrebbe potuto avere un risultato molto più ampio.