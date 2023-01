Crystal Palace vs Tottenham Hotspur – possibili formazioni e ultime notizie

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Dopo essersi trovate agli estremi opposti dei risultati di 2-0 nellegare di Premier League,si ritrovano per un derby londinese al Selhurst Park mercoledì 4 gennaio. L’ultima volta la squadra di Patrick Vieira si è imposta sul Bournemouth, mentre i poco brillanti Lilywhites sono stati sconfitti per due reti a zero dall’Aston Villa di Unai Emery. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreLa superiorità sui calci piazzati è stata il piatto forte ...

I dettagli li scopriremo di seguito, prima segnaliamo gli altri appuntamenti da seguire, in primis i quattro incontri serali di Premier League con la trasferta con ilper il Tottenham ...Commenta per primo Il tecnico del Tottenham Antonio Conte ha parlato alla vigilia della sfida contro il, soffermandosi sul suo futuro funestato dai dubb i. 'La mia sfida col Tottenham è aiutare il club a costruire delle fondamenta solide, non vincere la Premier o la Champions. Se voglio ... Crystal Palace-Tottenham (mercoledì 04 gennaio 2023 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Il tecnico del Tottenham Antonio Conte ha parlato alla vigilia della sfida contro il Crystal Palace, soffermandosi sul suo futuro funestato dai dubbi. 'La mia sfida col Tottenham è aiutare ...Antonio Conte, nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta col Crystal Palace, ha parlato del suo futuro col Tottenham e del contratto in scadenza ...