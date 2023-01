Crosetto contro la Bce | “Risponde solo a sé stessa | è legittimo chiedersi se sia giusto”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) L’Italia tornata al centro delle preoccupazioni degli investitori: i rendimenti sui titoli decennali del nostro Paese sono saliti al 4,6%, quadruplicati rispetto a un anno fa, e lo spread si è allargato di oltre due punti. Per il Financial Times siamo “l’anello debole” dell’Eurozona, perché maggiormente esposti a una nuova crisi del debito dovuta alla nuova postura aggressiva della Bce. E proprio Francoforte finisce nel mirino del ministro della Difesa Guido, che in un’intervista a Repubblica attacca l’Eurotower: “Le condizioni economiche del Paese rischiano di peggiorare se verranno a mancare le tutele esterne che hanno aiutato negli ultimi anni. Per questo fatico a comprendere le ragioni che hanno spinto la Bce a cambiare politica sugli acquisti dei titoli di Stato europei. Oltretutto in un momento già economicamente molto complesso, per certi versi ...