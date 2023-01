Cronache della follia

Leggi su panorama

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Hanno problemi psichiatrici cronici, in troppi casi sottovalutati o mal curati. E 45 anni dopo la Legge Basaglia che chiuse i manicomi e «liberò i matti», e senza strutture specializzate che li seguano in modo efficace, ecco che si moltiplicano gli episodi di violenza (e gli omicidi), commessi da pazienti con la mente alterata. Abbandonati a sé stessi, o a carico di famiglie che non riescono - e non possono - gestirli. Le anime perse vivono come fossero in guerra anche in tempi di pace. Prigionieri delle loro menti alterate, a volte salgono in alto e si lanciano nel vuoto, o si gettano tra i binari di un treno. Oppure, impugnando armi che mai dovrebbero avere, si scagliano contro nemici immaginari, perfetti estranei o, più spesso, familiari, senza capire nemmeno cosa stanno facendo. Il 28 dicembre scorso, a Padova, un’ex vigilessa di 51 anni ha ucciso la madre e ridotto in fin di vita ...