Cristiano Ronaldo squalificato in Premier | slitta esordio con Al-Nassr?

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)ha da poco trovato la sua nuova squadra, firmando con l’Al-, ma il suopotrebbe doverre. Infatti, come ha ricordato il Daily Mail, il giocatore portoghese potrebbe dover scontare una squalifica di due giornate che gli erano state comminate lo scorso novembre dalla FA. La Federcalcio inglese aveva proceduto a punire così CR7 dopo il fatto risalente allo scorso aprile, quandogettò a terra il cellulare di un giovane tifoso dell’Everton. Secondo il quotidiano inglese, tale sanzione sarebbe applicabile anche in Arabia Saudita. SportFace.

Il passaggio diall'Al - Nassr può essere letto in vari modi. Per esempio, la sottolineatura del tramonto della carriera di un grande campione, che a quasi 38 anni non è più in grado di esercitare ...e il possibile ritorno in Champions League, ecco la nuova verità sulla clausola con l'Al - Nassr. Tutti i dettagliIeri è stata la giornata diall'Al - Nassr. Il ...Georgina Rodriguez, tramite un post pubblicato su Instagram, ha smentito qualsiasi voce di crisi con Cristiano Ronaldo. La compagna del portoghese ha infatti postato una foto con il portoghese, con la ...Gaffe per Cristiano Ronaldo nel giorno della presentazione con il suo nuovo club, il saudita Al Nassr. Il campione portoghese Cristiano Ronaldo ha confuso l'Arabia Saudita con il Sudafrica.