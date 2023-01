Cristiano Ronaldo nei guai I sorrisi alla giornalista fanno infuriare Georgina | aria di crisi?

e il possibile ritorno in Champions League, ecco la nuova verità sulla clausola con l'Al - Nassr. Tutti i dettagliIeri è stata la giornata diall'Al - Nassr. Il ...Parola di Eddie Howe, l'allenatore del Newcastle, che ha voluto così rispondere a chi, dall'entourage di, aveva fatto filtrare ai media spagnoli la possibile clausola per il suo ...Il tecnico dei Magpies nega la presenza di un accordo per il trasferimento di CR7 in caso di qualificazione alla prossima Champions League ...È ufficialmente iniziata l'avventura di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr. Il fuoriclasse portoghese è stato presentato alla stampa e giovedì farà il proprio esordio con la formazione araba nel match con ...