Cristiano Ronaldo | il jet privato è incredibile | le foto lasciano senza parole

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)è sbarcato in Arabia Saudita con la sua compagna Georgina con un jetextra lusso. I dettagli non sono passati inosservati, anche questa volta la coppia “brilla” per le cifre da capogiro. Solo pochi giorni fa,e la sua Georgina Rodriguez hanno fatto chiacchierare il mondo intero. La splendida compagna del campione di calcio, da brava innamorata non si è risparmiata facendogli trovare sotto l’albero di Natale, una splendida e costosissima Rolls-Royce decappottabile dal valore di 400 mila euro circa. Il calciatore non ha perso tempo ed ha ringraziato pubblicamente la sua amata attraverso i social, mostrando con estremo orgoglio il “pensierino” natalizio. Accantonato l’episodio della Rolls Royce, i due si sono ritrovati di nuovo al centro del gossip, anche ...

si presenta come nuovo giocatore della squadra saudita. ' Per me questa è una grande opportunità, non solo calcistica, ma anche per cambiare la mentalità delle nuove generazioni - ...... artefice della rinascita dello United ed il cui merito più grande sia quello di non aver ceduto alle pressioni di. I Red Devils stanno dimostrando, ogni partita che passa, di non ...Georgina Rodriguez ha condiviso su Instagram le immagini del jet usato per raggiungere l'Arabia Saudita, dove il portoghese giocherà per l'Al Nassr: grande entusiasmo nel Paese ...Ecco le le foto del neo attaccante dell’Al Nassr Cristiano Ronaldo si è presentato ai suoi nuovi tifosi: “ È il giorno di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr- CR7- Lo stadio Mrsool Park con 25mila spettato ...