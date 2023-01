Cristiano Ronaldo | esordio con lapsus in Arabia Saudita | lo scivolone durante la presentazione dell’Al-Nassr

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Una piccoloha segnato l’arrivo di, ormai ufficialmente un nuovo giocatore, inla conferenza stampa infatti il campione infatti ha detto “Sudafrica”, invece di “”, complice probabilmente la simile pronuncia inglese (South Africa e Saudi). Ha poi specificato che questa “non è la fine della mia carriera. So che il campionato è molto competitivo, la gente non lo sa altrettanto bene ma io sì perché ho visto molte partite. Non vedo l’ora di giocare, gia’ dopodomani se l’allenatore pensa ci siano buone possibilità”. L’asso portoghese guadagnerà 200 milioni di euro all’anno fino al 2025, per poi diventare di fatto ambasciatore ...

L'affare monstre che ha portato Cristiano Ronaldo all'Al Nassr in Arabia Saudita non porta la firma del super agente Jorge Mendes. La stella portoghese ex - Juve, dopo la rottura con il Manchester United ha iniziato a lavorare da solo. L'arrivo di Ronaldo all'Al - Nassr, squadra saudita guidata in panchina dal francese Rudi Garcia, potrebbe essere solo il gustoso antipasto di un banchetto potenzialmente regale. Cristiano Ronaldo è atterrato in Arabia Saudita e ha praticamente pieni poteri all'Al-Nassr: anche Rudi Garcia, il tecnico, trema.