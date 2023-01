Cristiano Ronaldo | è rottura con Mendes dopo il trasferimento all’Al-Nassr

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Si separano le strade die il suo manager, Jorge: ilgestito da un altro procuratore Si è consumato il divorzio trae il suo storico agente, Jorge. Come riportato da Gianluca Di Marzio, la decisione di CR7 di unirsiha causato lo strappo tra le due parti. Per seguire ildel portoghese in Arabia Saudita ci sarebbe stato un altro procuratore, Ricardo Regufe, con una super commissione di 30 milioni di euro. Già nella intervista a Piers Morgan si erano intravisti i primi segni della separazione tra i due, resa ufficiale dall’ultimodi ...

Si separano le strade die il suo manager, Jorge Mendes: il trasferimento all'Al - Nassr gestito da un altro procuratore Si è consumato il divorzio trae il suo storico agente, Jorge Mendes.CR7 dovrà restare fermo per due giornate, anche se la sanzione risale a quando era con lo United: un comportamento antisportivo si paga comunque's unveiling as Al Nassr player, in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, 3rd of January 2023 L'esordio dicon Al Nassr dovrà attendere. La squadra saudita giocherà ...Grandi novità nella vita di Cristiano Ronaldo e della sua famiglia: il campione portoghese ha deciso di trasferirsi in Arabia Saudita, accettando l’offerta della squadra dell’Al Nassr, dove… Leggi ...In seguito ai rumors su un possibile approdo di Cristiano Ronaldo al Newcastle in caso di qualificazione dei Magpies in Champions League, l’allenatore del club Eddie Howe ha ricevuto una domanda a rig ...