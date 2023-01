Crisanti | “Zaia usa i soldi dei contribuenti e tutte le leve del potere per danneggiare un privato cittadino”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) “Nel momento in cui, chiaramente, esprimo il mio dissenso abbiamo un sistema regionale che invece di dare attenzione, o comunque iniziare un confronto con quelli che dicono ‘guarda, stai sbagliando, non stai facendo bene’ si affidano ad un falso (scientifico, ndr). Il presidente di Regione che utilizza quattrini deiledelperun. Perché? Perché non fa più parte della sua squadra?” Lo ha detto il senatore del Pd, Andrea, ospite a Sky Tg24, in riferimento alle intercettazioni di Luca. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

