Cricca | le anticipazioni di Amici lo riguardano | 3 ingressi | 2 eliminazioni | 1 al serale

Leggi su biccy

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) La prima puntata dell’anno dell’edizione in corso di(che si è registrata oggi) è stata piena di colpi di scena. Uno su tutti quello che riguarda, eliminato a sorpresa dopo una sfida voluta dal proprio professore, ovvero Rudy Zerbi. Quella del cantante non è stata però l’unica eliminazione, dato che anche la ballerina Rita è stata allontanata dalla scuola su richiesta della sua maestra Alessandra Celentano. E pensare che i due proprio qualche giorno fa erano usciti dalla casetta per partecipare a Capodanno in Musica, lo speciale di Canale 5 condotto da Federica Panicucci. Direttamente dalla scuola di @Ufficiale… Angelina,e Rita sul palco di #CapodannoInMusica pic.twitter.com/muUjl7sOBI — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) December 31, 2022e Rita eliminati; Valeria, ...