Cremonese | tegola per Alvini | l’allenatore dovrà fare a meno di Meité per il Verona

numero-diez.com

... il nostro pomeriggio sportivo proseguirà dalle 18.30 con- Juventus e Fiorentina - Monza ...Dominguez in area per Ferguson che in area prova in scivolata ma non arriva sulla palla 15'...... lesione al bicipite femorale della coscia destra , dopo l'infortunio rimediato in allenamento qualche giorno fa, prima dell'amichevole vinta contro la. Unanon da poco per il Torino ... Di Maria Juventus- il fuoriclasse argentino salterà la Cremonese Un grave infortunio ha colpito l'attaccante colombiano dell'Atalanta Duvan Zapata: brutta tegola per Gian Piero Gasperini ...La situazione sembra sempre più limitrofa alle sembianze di un vero e proprio calvario; un’avventura che doveva rivelarsi travolgente e passionale, ma che fin qui ha riservato solamente delusione e ra ...