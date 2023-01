Cremonese-Juventus le pagelle e il tabellino della partita

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) . Torna in campo la Serie A e il fantacalcio: vediamo com’è andata. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Allegri torna in campo nella difficile trasferta di Cremona, un campo ostico nel quale i bianconeri non avranno vita facile. La squadra di Alvini spera in un miracolo, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.