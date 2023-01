Cremonese -Juventus | le pagelle di CM | Grigiorossi beffati nel recupero Castagnetti faro di centrocampo | delude ancora Dessers

Tuttosport

Tutta la garaminuto per minuto Le pagelle della. Carnesecchi 7 : dalle sue parti non si passa, un paio di volte viene graziato dagli attaccanti dellama fa ...SALERNITANA - MILAN 1 - 2 SASSUOLO - SAMPDORIA 1 - 2 SPEZIA - ATALANTA 2 - 2 TORINO - HELLAS VERONA 1 - 1 LECCE - LAZIO 2 - 1 ROMA - BOLOGNA 1 - 00 - 1 FIORENTINA - MONZA 1 - 1 ... Cremonese-Juventus 0-1: Milik, capolavoro all'ultimo respiro! Allo Zini i bianconeri hanno portato a casa i tre punti grazie a un gol di Milik. Il direttore di gara non ha commesso errori degni di nota ...Continua il programma della giornata in Serie A, la Juventus ha conquistato tre punti d’oro in trasferta contro la Cremonese. Non è stata una buona partita per la squadra di Allegri, solo una magia di ...