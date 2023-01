Cremonese-Juventus è la gara di Vialli | ecco lo striscione esposto prima della gara

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) “Lucasegna per noi”. Tanto recitava lodalla curvapocodel fischio d’inizio...

Segui la partita train diretta sul nostro sito. 18:43 13' - Szczesny dice no a Okereke Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Okereke gira la sfera di testa: Szczesny blocca ...Calciomercato.it vi offre i match trae tra Fiorentina e Monza in tempo reale. Formazioni ufficialie Fiorentina - MonzaCREMONESE (3 - 5 - 2): Carnesecchi; ... Cremonese-Juventus 0-0, la diretta: Carnesecchi nega il gol a Soulé 26' - Dessers beffa Bremer e vince il duello in velocità dando la possibilità alla Cremonese di avanzare. Castagnetti però prova il cross ma Szczesny fa suo il pallone senza problemi. 24' - Calcio di ...Sulle corsie agiranno Soulé, che ha vinto il ballottaggio con Aké, e Kostic. JUVENTUS: Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo; Soulé, McKennie, Locatelli, Fagioli, Kostic ...