Cremonese - Juventus 0 - 1 | Milik regala alla Signora il settimo successo di fila

Il polacco sblocca il match al 90' con una punizione magistrale. Ai padroni di casa, sfortunati in occasione dei due pali colpiti da Dessers e Afena - Gyan, non basta super ...CREMONA - Finale di gara movimentato allo Zini di Cremona, dove ladi Allegri è riuscita a spuntarla in extremis sulladi Alvini , che nel match valido per la 16ª giornata di Serie A (la prima dopo la sosta per i Mondiali in Qatar) ha colpito due ... Cremonese-Juventus 0-1: Milik, capolavoro all'ultimo respiro! CREMONA (ITALPRESS) – La Cremonese riparte con una sconfitta maturata proprio all’ultimo minuto di gioco e, complice la vittoria della Sampdoria, scivola al penultimo posto in classifica. Alla Juventu ...Cremonese-Juventus 0-1 nella 16a giornata di Serie A. I bianconeri di Allegri, soffrendo contro la squadra grigiorossa di Alvini, hanno infilato la settima vittoria consecutiva in campionato, ma per f ...