Cremonese-Juventus 0-1 le pagelle e il tabellino della partita

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) . Torna in campo la Serie A e il fantacalcio: vediamo com’è andata. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Allegri torna in campo nella difficile trasferta di Cremona, un campo ostico nel quale i bianconeri non avranno vita facile. La squadra di Alvini spera in un Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Tuttosport

Il polacco sblocca il match al 90' con una punizione magistrale. Ai padroni di casa, sfortunati in occasione dei due pali colpiti da Dessers e Afena - Gyan, non basta super ...CREMONA - Finale di gara movimentato allo Zini di Cremona, dove ladi Allegri è riuscita a spuntarla in extremis sulladi Alvini , che nel match valido per la 16ª giornata di Serie A (la prima dopo la sosta per i Mondiali in Qatar) ha colpito due ... Cremonese-Juventus 0-1: Milik, capolavoro all'ultimo respiro! Cremonese-Juventus: le PAGELLE, i VOTI, il TABELLINO, le AMMONIZIONI e i GOL del match valevole per la sedicesima giornata della Serie A 2022/2023 ...Allo Zini decide un gol su punizione di Milik nel recupero. Per i grigiorossi è la nona sconfitta in campionato ...