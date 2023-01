Cremonese-Juventus 0-1 | gol di Milik al fotofinish

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) (Adnkronos) – Lavince 1-0 sul campo dellanel match valido per la 16esima giornata della Serie A. I bianconeri, al settimo successo consecutivo, si impongono con il gol di, a segno su punizione al 90?. La squadra allenata da Allegri sale a 34 punti. Larimane a quota 7. LA PARTITA – La Juve, con una formazione ampiamente rimaneggiata e piena di giovani, prova a fare il match contro un avversario che si chiude e poi riparte. Al 16? gol i padroni di casa azzeccano l’imbucata con Valeri, che scavalca Szczesny e insacca con un morbido lob: tutto inutile, il Var conferma il fuorigioco segnalato dall’assistente. La Juve rumina calcio con una manovra poco fluida, ma arriva al tiro almeno in un paio di circostanze. Soulé chiama Carnesecchi alla parata, Fagioli non inquadra la porta su ...

